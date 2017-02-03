New RubberDucks manager Mark Budzinski meets fans at Hot Stove banquet, excited about future

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UnViYmVyRHVja3MgbWFuYWdlciBNYXJrIEJ1ZHppbnNraSB3YXMgb24gaGFuZCBhdCB0aGUg
SGlsdG9uIEdhcmRlbiBJbm4gaW4gQWtyb24gZm9yIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgaW5hdWd1cmFs
IEhvdCBTdG92ZSBCYW5xdWV0IG9uIEZyaWRheS48L3A+PHA+V2hpbGUgaXQgd2FzIG1vcmUgYSBj
aGFuY2UgdG8gbWVldCB0aGUgcHVibGljIG9uIGEgZ3JlYXQgbmlnaHQgdGhhdCBpbmNsdWRlZCBj
b2NrdGFpbHMsIGRpbm5lciwgYSBzaWxlbnQgYXVjdGlvbiBhbmQgYSBxdWVzdGlvbi1hbmQtYW5z
d2VyIHNlc3Npb24gd2l0aCBmb3JtZXIgSW5kaWFucyBBbGwtU3RhciBDYXJsb3MgQmFlcmdhLCBp
dCB3YXMgZXNzZW50aWFsbHkgRGF5IDEgb24gdGhlIGpvYiBmb3IgdGhlIG5ldyBza2lwcGVyLjwv
cD48cD5CdWR6aW5za2ksIDQzLCB3YXMgZm9ybWFsbHkgbmFtZWQgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBt
YW5hZ2VyIG9uIEphbi4gMTcsIGJ1dCBGcmlkYXkgd2FzIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2Ygd2hhdCBz
aG91bGQgYmUgYSBidXN5IHR3byBtb250aHMgbGVhZGluZyB1cCB0byB0aGUgQXByaWwgNiBzZWFz
b24gb3BlbmVyIGF0IGhvbWUgZm9yIHRoZSBSdWJiZXJEdWNrcy48L3A+PHA+Tm90IHRoYXQgdGhl
IGZvcm1lciBBZXJvcyBvdXRmaWVsZGVyIGlzIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgdGhlIG1vdW50YWluIGhl
IGhhcyB0byBjbGltYiBvdmVyIHRoZSBuZXh0IG5pbmUgd2Vla3MuPC9wPjxwPkJ1ZHppbnNraSwg
d2hvIHJlcGxhY2VkIERhdmUgV2FsbGFjZSwgd2FzIHVzZWQgdG8gaXQgYXMgbWFuYWdlciBvZiB0
aGUgbG93IENsYXNzLUEgTWlkd2VzdCBMZWFndWUgcnVubmVyLXVwIExha2UgQ291bnR5IENhcHRh
aW5zIGluIDIwMTQuIFRoZSBsYXN0IHR3byBzZWFzb25zLCBoZSB0b29rIHRoZSBMeW5jaGJ1cmcg
SGlsbGNhdHMgdG8gdGhlIGhpZ2ggQ2xhc3MtQSBDYXJvbGluYSBMZWFndWUgcGxheW9mZnMsIGZp
bmlzaGluZyBzZWNvbmQgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBk
aWZmZXJlbmNlIGZyb20gb3VyIHJvb2tpZSBsZXZlbCB0byBvdXIgRG91YmxlIEEgbGV2ZWwsJiM4
MjIxOyBJbmRpYW5zIGFzc2lzdGFudCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgQ2FydGVyIEhhd2tpbnMgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1RoZSBwbGF5ZXJzIGFyZSBhIGxpdHRsZSBiaXQgY2xvc2VyIHRvIHRoZSBtYWpv
ciBsZWFndWVzLCBzbyB0aGUgaW1wYWN0IGlzIGZlbHQgYSBsaXR0bGUgYml0IHNvb25lci4gVGhh
dCBiZWluZyBzYWlkLCB0aGUgbGVhZGVycyBvZiB0aGUgc3RhZmZzIG9mIHRob3NlIHRlYW1zIGhh
dmUgdG8gZGVhbCB3aXRoIGRpZmZlcmVudCB0eXBlcyBvZiBwbGF5ZXJzIGF0IHRoZSB1cHBlciBs
ZXZlbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIHNvIG11Y2ggbW9yZSBpbmZvcm1hdGlv
bi4gVGhlIHBsYXllcnMga25vdyBtb3JlLiBUaGVyZSYjODIxNztzIHNvIG11Y2ggbW9yZSBzY3J1
dGlueSwgc28geW91IGhhdmUgdG8gYmUgc28gbXVjaCBtb3JlIHByZXBhcmVkIGFuZCBtb3JlIHRo
b3JvdWdoIGluIHRoZSBwcm9jZXNzIHRvIGtleSB0aGUgY3VsdHVyZSB0aGUgY2x1YmhvdXNlLiBC
dWQgaXMgcmVtYXJrYWJsZSBpbiB0aGF0IGFyZWEuIEhlIGNhcmVzIHNvIG11Y2ggYWJvdXQgaGlz
IHBsYXllcnMgYW5kIHRoZSBwcm9jZXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCBzaG93ZWQgRnJpZGF5
IHdoZW4gaGUgZ290IGEgY2hhbmNlIHRvIG1lZXQgUnViYmVyRHVja3MgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2Vy
IEppbSBQZmFuZGVyIGFuZCBvd25lciBLZW4gQmFiYnkgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lLjwvcD48
cD5IZSB0b3VyZWQgQ2FuYWwgUGFyayBhbmQgcmVhY3F1YWludGVkIGhpbXNlbGYgd2l0aCB0aGUg
bnVhbmNlcyBvZiB0aGUgc3RhZGl1bSBhbmQgc2F0IGRvd24gdG8gZGlzY3VzcyBoaXMgdmlzaW9u
IGZvciB0aGUgZnV0dXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgY2FtZSB0byB1cyBhbmQgYXNrZWQsICYj
ODIxNjtXaGF0IGFyZSB5b3VyIG9iamVjdGl2ZXM/IEhvdyBjYW4gSSBoZWxwIHlvdT8mIzgyMTc7
JiM4MjAxOyYjODIyMTsgUGZhbmRlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IG5ldmVyIHNlZSB0aGF0LiBU
aGVpciBqb2IgaXMgdG8gZGV2ZWxvcCB0YWxlbnQgZm9yIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucywg
ZGV2ZWxvcCBndXlzIHRvIGdldCByZWFkeSB0byBwbGF5IGluIHRoZSBiaWcgbGVhZ3Vlcy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RpcCBvZiB0aGUgaGF0IHRvIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyBmb3Igd2hv
IHRoZXkgYnJpbmcgaW4gYW5kIHdobyB0aGV5IHRydXN0IHdpdGggdGhlaXIgeW91bmcga2lkcy4g
SG93IGNvb2wgd2FzIHRoYXQgZm9yIGhpbSB0byBzYXksICYjODIxNjtXaGF0IGRvIHlvdSBuZWVk
IGZyb20gbWU/JiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBuZXh0IHN0ZXAgZm9yIEJ1
ZHppbnNraSBpcyB0byBmaW5kIG91dCB3aGF0IGhlIG5lZWRzIHRvIGRvIHRvIGdldCBoaXMgcGxh
eWVycyB0byB0aGUgbmV4dCBsZXZlbC4gVGhlIEhlbnJpY28sIFZhLiwgcmVzaWRlbnQgd2lsbCBs
ZWF2ZSBmb3IgR29vZHllYXIsIEFyaXouLCBuZXh0IHdlZWtlbmQgYW5kIGhlbHAgSW5kaWFucyBt
YW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIHRoZSBmaXJzdCBmZXcgd2Vla3MgaW4gdGhlIGJpZyBsZWFn
dWUgY2FtcCBiZWZvcmUgYnJlYWtpbmcgdG8gdGhlIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjYW1wLjwvcD48cD5J
dCBzaG91bGQgYmUgYSBjYW1wIGZpbGxlZCB3aXRoIG1hbnkgZmFtaWxpYXIgZmFjZXMgYXMgc29t
ZSBob2xkb3ZlcnMgZnJvbSB0aGUgMjAxNiBFYXN0ZXJuIExlYWd1ZSBjaGFtcGlvbiBwbGF5ZWQg
Zm9yIEJ1ZHppbnNraSBhdCB0aGUgbG93ZXIgbGV2ZWwuIExpa2V3aXNlLCBzb21lIHByb21vdGlv
bnMgd2lsbCBwcm9iYWJseSBjb21lIGZyb20gTHluY2hidXJnIGFzIHdlbGwuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtBbnl0aW1lIHlvdSBoYXZlIGFuIGlkZWEgb2YgaG93IGd1eXMgcGxheSB0aGUgZ2FtZSBhbmQg
aGF2ZSBiZWVuIHRoZXJlIGRheSBpbiBhbmQgZGF5IG91dCwgaXQmIzgyMTc7cyBjZXJ0YWlubHkg
YW4gYWR2YW50YWdlLCYjODIyMTsgQnVkemluc2tpIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBo
ZXJlIGF0IHRoZSBEb3VibGUgQSBsZXZlbCB0byBoZWxwIHRoZW0gZ2V0IGJldHRlciBhbmQgcmVh
bGl6ZSB0aGVpciBkcmVhbXMsIHNvIHRoZXkgY2FuIGhlbHAgdXMgd2luIGEgY2hhbXBpb25zaGlw
IGF0IHRoZSBiaWcgbGVhZ3VlIGxldmVsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGp1c3QgdHJ5
aW5nIHRvIGRvIHdoYXQgSSBjYW4gZG8gdG8gaGVscCBvdXIgZ3V5cy4gSG9wZWZ1bGx5LCB3ZSYj
ODIxNztyZSBhcyBzdWNjZXNzZnVsIGFzIFdhbGx5IHdhcyBoZXJlIHdpdGggaGlzIHN0YWZmLiBB
dCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXksIHdlIGFsd2F5cyB3YW50IHRvIHdpbi4gVGhlIGJpZ2dlc3Qg
am9iIHdlIGhhdmUgaXMgdG8gZ2V0IGd1eXMgcmVhZHkgdG8gY29tcGV0ZSBhbmQgaGVscCBbdGhl
IEluZGlhbnNdIHdpbiBnYW1lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaWxlIGl0JiM4MjE3O3MgYSBiaWcg
dGFzaywgZmlyc3QgaW1wcmVzc2lvbnMgd2VyZSBvZmYgdGhlIGNoYXJ0cyBmcm9tIGV2ZXJ5b25l
IGluIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gRnJpZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SnVzdCBsaWtlIHRoZSBw
bGF5ZXJzIGFyZSBkZXZlbG9waW5nIGZvciB0aGUgbmV4dCBsZXZlbCwgdGhlIHNhbWUgdGhpbmcg
aXMgdHJ1ZSBmb3IgY29hY2hlcyBhbmQgbWFuYWdlcnMsJiM4MjIxOyBCYWJieSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SGUmIzgyMTc7cyBub3cgYXQgdGhlIG5leHQgbGV2ZWwgb2YgdGhhdC4gV2UmIzgyMTc7cmUg
cmVhbGx5IGx1Y2t5IHRvIGhhdmUgaGltIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.