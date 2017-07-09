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rubberducks 7, CURVE 6

Patient RubberDucks land lucky 7-6 win over Altoona Curve

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: July 9, 2017 - 11:24 PM | Updated: July 10, 2017 - 09:46 AM
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Rubberducks' Luigi Rodriguez trots past young fans after catching a fly ball in the sixth inning of their game against the Altoona Curve at Canal Park in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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