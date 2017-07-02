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Game 1: RubberDucks 6, Baysox 1 | Game 2: Baysox 5, RubberDucks 2

Peoples leads RubberDucks 6-1, Baysox win 5-2 in doubleheader split

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: July 2, 2017 - 09:12 PM | Updated: July 3, 2017 - 06:38 AM
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