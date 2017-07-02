All CATEGORIES
☰ Menu

Game 1: RubberDucks 6, Baysox 1 | Game 2: Baysox 5, RubberDucks 2

Peoples leads RubberDucks 6-1, Baysox win 5-2 in doubleheader split

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: July 2, 2017 - 09:12 PM | Updated: July 3, 2017 - 06:38 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe04_01 David Dermer - AP
Indians ace Corey Kluber named AL’s top pitcher for June

Indians ace Corey Kluber on Sunday night earned his second American League All-Star selection. He added another accolade on Monday, when he was recognized for his dominant June by being named the AL’s pitcher of the month.

cavs04_02
Report: Chauncey Billups passes on Cavaliers’ offer to head basketball operations
marla04_04
Marla Ridenour: As Chauncey Billups turns him down, Cavaliers owner Dan Gilbert’s toxic history with general managers catches up to him
tnotes05_01
Indians manager Terry Francona to miss Tuesday’s game, undergo tests at Cleveland Clinic - 9:17 PM
High school wrestling: Wadsworth coach John Gramuglia selected to be enshrined in National Wrestling Hall of Fame and Museum
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next