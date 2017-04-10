All CATEGORIES
☰ Menu

RubberDucks

Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: April 10, 2017 - 07:06 PM | Updated: April 10, 2017 - 11:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron RubberDucks manager Mark Budzinski (center) presents his lineup to home plate official Taka Matsuda (left) and Trenton Thunder manager Bobby Mitchell before a game on Monday at Canal Park in Akron, Ohio. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

ducks11cut_003 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday

Orbit found his jetpack and purple power was back at Canal Park on Monday.

cavs11_06
Heat 124, Cavaliers 121 (OT): Cavs’ late-game struggles continue in costly loss to Heat
tribe11_02
Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017
Browns notebook: Myles Garrett skips interview because of past criticism from former NFL defensive lineman
Indians Opening Day facts
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next