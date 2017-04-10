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Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: April 10, 2017 - 07:06 PM | Updated: April 11, 2017 - 07:39 AM
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Akron RubberDucks manager Mark Budzinski (center) presents his lineup to home plate official Taka Matsuda (left) and Trenton Thunder manager Bobby Mitchell before a game on Monday at Canal Park in Akron, Ohio. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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