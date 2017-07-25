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RubberDucks 1, Rumble Ponies 0

RubberDucks 1, Rumble Ponies 0: Sacrifice fly gives Ducks extra-inning win in first game of doubleheader

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 25, 2017 - 09:16 PM

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