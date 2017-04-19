RubberDucks 12, Fightin Phils 2: Tyler Krieger, Bobby Bradley homer, Michael Peoples earns first win of season

PHA+UnViYmVyRHVja3MgMTIsIEZpZ2h0aW4gUGhpbHMgMjwvcD48cD5SdWJiZXJEdWNrcyBzdGFy
dGluZyBwaXRjaGVyIE1pY2hhZWwgUGVvcGxlcyBhbGxvd2VkIHR3byBydW5zIG9uIGZpdmUgaGl0
cyBhbmQgc3RydWNrIG91dCBmaXZlIHRvIGVhcm4gaGlzIGZpcnN0IHdpbiBvZiB0aGUgc2Vhc29u
IGluIGEgMTItMiBFYXN0ZXJuIExlYWd1ZSB2aWN0b3J5IFdlZG5lc2RheSBvdmVyIHRoZSBob3N0
IFJlYWRpbmcgRmlnaHRpbiBQaGlscy48L3A+PHA+U2Vjb25kIGJhc2VtYW4gVHlsZXIgS3JpZWdl
ciBzdGFydGVkIHRoaW5ncyBvZmYgZm9yIHRoZSBEdWNrcywgaGl0dGluZyBhIHNvbG8gaG9tZSBy
dW4gaW4gdGhlIGZpcnN0IGlubmluZy4gPC9wPjxwPkZpcnN0IGJhc2VtYW4gQm9iYnkgQnJhZGxl
eSBoaXQgYSB0aHJlZS1ydW4gaG9tZXIgaW4gdGhlIGZpZnRoIGlubmluZywgZ2l2aW5nIHRoZSBE
dWNrcyBhIDUtMCBsZWFkLiA8L3A+PHA+QW5kcmV3IFB1bGxpbiBoaXQgYSBzb2xvIGhvbWUgcnVu
IGluIHRoZSBzaXh0aCBpbm5pbmcgdG8gZ2l2ZSB0aGUgUGhpbHMgc29tZSBsaWZlLCBidXQgdGhl
IER1Y2tzIHB1dCB0b2dldGhlciBhIHNpeC1ydW4gc2V2ZW50aCBpbm5pbmcgdG8gcHVsbCBhd2F5
IGFuZCBjbGluY2ggdGhlIHNlcmllcyBvdmVyIFJlYWRpbmcgKDUtNykuPC9wPjxwPlR5bGVyIFZp
emEgZ290IHRoZSBsb3NzIGZvciB0aGUgUGhpbHMsIGFsbG93aW5nIHR3byBydW5zIG9uIGZpdmUg
aGl0cyB0aHJvdWdoIGZvdXIgaW5uaW5ncyBvZiB3b3JrLjwvcD48cD5UaGUgRHVja3MgcmV0dXJu
IGhvbWUgdG8gdGFrZSBvbiB0aGUgQWx0b29uYSBDdXJ2ZSBhdCA2OjM1IHAubS4gRnJpZGF5IGF0
IENhbmFsIFBhcmsgaW4gZG93bnRvd24gQWtyb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.