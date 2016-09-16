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Eastern League Championship | Game 3: RubberDucks 2, Thunder 1

RubberDucks 2, Thunder 1: Ducks complete sweep of Thunder to claim Eastern League championship

Staff report

Published: September 16, 2016 - 11:03 PM
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The Akron RubberDucks celebrate their Eastern League championship after their 2-1 win over the Trenton Thunder Friday. (David Monseur/Accent Images/Courtesy of the Akron RubberDucks)


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