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Minor League report

RubberDucks 21-7, Sea Dogs 4-6: Ducks pound Sea Dogs in doubleheader sweep

Beacon Journal staff report

Published: June 7, 2017 - 10:55 PM

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