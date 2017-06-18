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RubberDucks 3, Sea Dogs 2

RubberDucks 3, Sea Dogs 2: Francisco Mejia’s pinch-hit double is game-winner and Ducks complete sweep

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: June 18, 2017 - 07:08 PM

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