RubberDucks 3, Sea Dogs 2: Francisco Mejia’s pinch-hit double is game-winner and Ducks complete sweep

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UnViYmVyRHVja3MgbWFuYWdlciBNaWtlIEJ1ZHppbnNraSBoYWQgYW4gYWNlIGluIHRoZSBo
b2xlIFN1bmRheSwgd2FpdGluZyBmb3IgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gdXNlIGl0LjwvcD48cD5I
ZSBwaWNrZWQgdGhlIG9wdGltYWwgdGltZSBhbmQgaXQgYWRkZWQgdXAgdG8gYSB3aW5uaW5nIGhh
bmQgZm9yIHRoZSBEdWNrcyBhbmQgYSB3YWxrLW9mZiB2aWN0b3J5IGF0IENhbmFsIFBhcmsuPC9w
PjxwPkZyYW5jaXNjbyBNZWppYSYjODIxNztzIHR3by1vdXQsIHBpbmNoLWhpdCBkb3VibGUgc2Nv
cmVkIERvcnNzeXMgUGF1bGlubyBmcm9tIGZpcnN0IGJhc2UgZm9yIGEgMy0yIHdpbiBhbmQgc3dl
ZXAgb2YgYSB0aHJlZS1nYW1lIHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBQb3J0bGFuZCBTZWEgRG9ncy48
L3A+PHA+TWVqaWEsIHdobyBsZWFkcyB0aGUgRWFzdGVybiBMZWFndWUgd2l0aCBhIC4zNzYgYmF0
dGluZyBhdmVyYWdlIGFuZCB3YXMgbmFtZWQgRWFzdGVybiBMZWFndWUgUGxheWVyIG9mIHRoZSBX
ZWVrIHRoZSBwcmV2aW91cyB3ZWVrLCBwbGF5ZnVsbHkgcmFuIGZyb20gdGVhbW1hdGVzIHVudGls
IGJlaW5nIG1vYmJlZCBiZWhpbmQgc2Vjb25kIGJhc2UgYWZ0ZXJ3YXJkLjwvcD48cD5IZSBkaWQg
bWFuYWdlIHRvIGF2b2lkIGJlaW5nIGRvdXNlZCB3aXRoIGFuIGljeSBidWNrZXQgb2YgbGlxdWlk
IHJlZnJlc2htZW50LCB0aG91Z2guPC9wPjxwPlRoZSB1c3VhbCBzdGFydGluZyBjYXRjaGVyLCBN
ZWppYSBnb3QgdGhlIGRheSBvZmYgZm9yIHRoZSBlYXJseSAxMjowNSBwLm0uIHN0YXJ0LCB3aGlj
aCB3YXMgbW92ZWQgdXAgdHdvIGhvdXJzIHRvIGhlYWQgb2ZmIGEgZm9yZWNhc3Qgb2YgbGF0ZSBh
ZnRlcm5vb24gc3Rvcm1zLjwvcD48cD5BIGJyaWVmIHNob3dlciBpbiB0aGUgZmlmdGggaW5uaW5n
IGRpZCByZXN1bHQgaW4gYSA0OS1taW51dGUgZGVsYXkuIEJ1dCB0aGUgNiw5MDEgZmFucyBlbmpv
eWVkIHN1bm55IHNraWVzIG9uY2UgcGxheSByZXN1bWVkLjwvcD48cD5BbmQgTWVqaWEgd2FzIHJl
YWR5IHdoZW4gY2FsbGVkIHVwb24uIFJlYWR5IGFuZCBhYmxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhc2tl
ZCBCdWR6aW5za2ksICYjODIxNjtoZXksIHlvdSBtYXliZSBuZWVkIG1lIHRvIHBpbmNoIGhpdCB0
b2RheT8mIzgyMTc7JiM4MjIxOyAgTWVqaWEgc2FpZC48L3A+PHA+QXMgdGhlIG9ubHkgY2F0Y2hl
ciBub3QgaW4gdGhlIGxpbmV1cCwgTWVqaWEgc3BlbnQgbW9zdCBvZiB0aGUgZGF5IGluIHRoZSBi
dWxscGVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T25jZSB3ZSBnb3QgdG8gdGhlIG5pbnRoLCBJIGtuZXcgUm9i
YmllIFtBdmlsZXNdIHdhcyBnb2luZyBiYWNrIG91dCwgc28gd2UgZGlkbiYjODIxNzt0IG5lZWQg
YW55Ym9keSB0byB3YXJtIHVwIGFub3RoZXIgcGl0Y2hlciwmIzgyMjE7IEJ1ZHppbnNraSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7U28gb25jZSB3ZSBnb3Qgc29tZWJvZHkgb24sIHRoZSBwbGFuIHdhcyB0byBwaW5j
aCBoaXQgaGltLiBJdCB3b3JrZWQgb3V0IHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QYXVsaW5vIGRyZXcg
YSBvbmUtb3V0IHdhbGsgYmVmb3JlIENvbm5vciBNYXJhYmVsbCBzdHJ1Y2sgb3V0LiBNZWppYSB0
aGVuIGJhdHRlZCBmb3IgY2F0Y2hlciBKdWFuIERlIExhIENydXouPC9wPjxwPkhlIGZvdWxlZCBv
ZmYgdGhlIGZpcnN0IHBpdGNoIGZyb20gcmVsaWV2ZXIgTHVpcyBZc2xhICgxLTQpLCB0aGVuIGRy
b3ZlIHRoZSBuZXh0IG9uZSBvdmVyIHRoZSBoZWFkIG9mIHJpZ2h0IGZpZWxkZXIgSGVucnkgVXJy
dXRpYSBhbmQgaXQgb25lLWhvcHBlZCB0aGUgd2FsbC48L3A+PHA+UGF1bGlubyByYWNlZCBhcm91
bmQgdGhpcmQsIGNyb3NzaW5nIHRoZSBwbGF0ZSBzdGFuZGluZyB0byBiZWF0IHRoZSByZWxheSB0
aHJvdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZ28gc3dpbmcgdGhlIGJhdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWVqaWEs
IHdobyBhbHdheXMgaGFzIGFuIGFnZ3Jlc3NpdmUgYXBwcm9hY2guICYjODIyMDtTd2luZyB0aGUg
YmF0LCB0YWtlIGEgZ29vZCBwaXRjaCwgcHV0IHRoZSBiYWxsIGluIHBsYXkuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5IZSBzYWlkIHRoaXMgd2FzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHRoaXMgc2Vhc29uIGhlIGhhcyBwaW5j
aCBoaXQgZHVyaW5nIGEgZ2FtZS48L3A+PHA+QSBzd2l0Y2gtaGl0dGVyLCBoaXMgbG9mdHkgbnVt
YmVycyBhcmUgZXZlbiBiZXR0ZXIgYmF0dGluZyByaWdodC1oYW5kZWQsIHdoaWNoIGhlIGRpZCBh
Z2FpbnN0IHRoZSBsZWZ0LWhhbmRlZCBZc2xhLiBIaXMgYXZlcmFnZSBhZ2FpbnN0IGxlZnRpZXMg
aXMgLjUyNCAoMjItZm9yLTQyKSB3aXRoIDEwIFJCSS48L3A+PHA+VGhlIER1Y2tzIHRyYWlsZWQg
Mi0xIGF0IHRoYXQgcG9pbnQgd2l0aCBhbGwgdGhlIHJ1bnMgc2NvcmluZyBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
aW5uaW5nLiBCdXQgYSBzb2xvIGhvbWUgcnVuIHRvIGxlZnQgYnkgc2hvcnRzdG9wIFl1IENoYW5n
LCBoaXMgdGVhbS1sZWFkaW5nIDE0dGgsIHRpZWQgaXQgMi0yIGluIHRoZSBzaXh0aC48L3A+PHA+
V2lubmluZyBmb3IgdGhlIHNldmVudGggdGltZSBpbiBlaWdodCBnYW1lcywgdGhlIER1Y2tzICgz
My0zMSkgYXJlIG5vdyBzZWNvbmQgaW4gdGhlIEVMIFdlc3Rlcm4gRGl2aXNpb24sIDImIzE4OTsg
Z2FtZXMgYmVoaW5kIHRoZSBBbHRvb25hIEN1cnZlLiBBZnRlciBhbiBvZmYtZGF5IE1vbmRheSwg
dGhlIER1Y2tzIG9wZW4gYSBzaXgtZ2FtZSByb2FkIHRyaXAgYXQgdGhlIFJlYWRpbmcgRmlnaHRp
biYjODIxNzsgUGhpbHMgb24gVHVlc2RheSBhdCA3OjA1IHAubS48L3A+PHA+RHVja3MmIzgyMTc7
IHJpZ2h0LWhhbmRlciBNYXR0IEVzcGFyemEgcGl0Y2hlZCB0aGUgZmlyc3Qgc2l4IGlubmluZ3Ms
IGFsbG93aW5nIGJvdGggcnVucyBvbiBmaXZlIGhpdHMgd2l0aCBhIHdhbGsgYW5kIGZpdmUgc3Ry
aWtlb3V0cy4gSXQgd2FzIGhpcyBmb3VydGggc3RhcnQgc2luY2UgYmVpbmcgcHJvbW90ZWQgZnJv
bSBTaW5nbGUtQSBMeW5jaGJ1cmcuPC9wPjxwPkhlIHdvbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgYW5kIGhp
cyBFUkEgaXMgMi4wMCBpbiAyNSBpbm5pbmdzIHdpdGggYSAyNS00IHN0cmlrZW91dC10by13YWxr
IHJhdGlvLjwvcD48cD5MZWFuZHJvIExpbmFyZXMgcGl0Y2hlZCB0d28gc2NvcmVsZXNzIGlubmlu
Z3MgYW5kIEF2aWxlcyAoMy0xKSBhZGRlZCBhIHNjb3JlbGVzcyBuaW50aC48L3A+PHA+RXNwYXJ6
YSBnYXZlIHVwIGEgbGVhZG9mZiBzaW5nbGUgdG8gRGFubnkgTWFycyAmIzgyMTI7IHdobyB3ZW50
IDMtZm9yLTQgJiM4MjEyOyBhbmQgYSB0d28tb3V0LCB0d28tcnVuIGhvbWUgcnVuIGluIHRoZSBm
aXJzdCBieSBOaWNrIExvbmdoaSAoaGlzIGZpZnRoKSwgYnV0IG9ubHkgdGhyZWUgbW9yZSBoaXRz
IGluIHRoZSBuZXh0IGZpdmUgaW5uaW5ncy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Rob3VnaHQgaGUgbWl4ZWQg
aXQgdXAgYWdhaW4gd2VsbCB0b2RheSwmIzgyMjE7IEJ1ZHppbnNraSBzYWlkLiAmIzgyMjA7RXZl
cnkgc3RhcnQgaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIHdpdGggdXMsIGhlJiM4MjE3O3MgZ2l2ZW4gdXMgYW4g
b3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gd2luLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RXNwYXJ6YSBhbHNvIHJldHVybmVkIHRv
IHRocm93IG9uZSBtb3JlIHNjb3JlbGVzcyBpbm5pbmcgYWZ0ZXIgdGhlIHJhaW4gZGVsYXkuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGF0IHdhcyBhIHVuaXF1ZSBleHBlcmllbmNlLCYjODIyMTsgRXNwYXJ6YSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIG15IGZpcnN0IHRpbWUgcGl0Y2hpbmcgYWZ0ZXIgYSByYWluIGRl
bGF5LiAmIzgyMjA7VEEgW3BpdGNoaW5nIGNvYWNoIFRvbnkgQXJub2xkXSB3YXMgaGVscGluZyBt
ZSBzdGF5IGZvY3VzZWQsIHRlbGxpbmcgbWUgdG8gc3RheSBsb29zZSwgc3RheSBob3QgYW5kIGtl
ZXAgdGhyb3dpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIHRoaXJkLXllYXIgcHJvLCBFc3BhcnphIHdhcyBk
cmFmdGVkIGluIHRoZSAxNHRoIHJvdW5kIGluIDIwMTUgb3V0IG9mIENhbGlmb3JuaWEtSXJ2aW5l
LiBBbmQgaGUgaGFzIGFkanVzdGVkIHdlbGwgdG8gdGhlIERvdWJsZS1BIGxldmVsLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIGdyZWF0IHBhcmssIGdyZWF0IHN0YWRpdW0sJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgZXhwZXJpZW5jZS4gVEEm
IzgyMTc7cyBiZWVuIGhlbHBpbmcgbWUgYSBsb3QgYW5kIHRoZSBvdGhlciBwaXRjaGVycyBvbiB0
aGUgc3RhZmYgYXJlIGhlbHBpbmcgbWUsIHRvby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.