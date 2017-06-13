RubberDucks 3, Senators 0: Starter Matt Esparza takes no-hitter into seventh inning in victory

PHA+UnViYmVyRHVja3MgMywgU2VuYXRvcnMgMDwvcD48cD48c3Ryb25nPlN0b3J5bGluZXM6IDwv
c3Ryb25nPk1hdHQgRXNwYXJ6YSAoMy0wLCAxLjcxIEVSQSkgbWFkZSBoaXMgaG9tZSBkZWJ1dCBh
bmQgcGl0Y2hlZCBzaXggaW5uaW5ncyBvZiBuby1oaXQgYmFsbCB0byBnaXZlIHRoZSBEdWNrcyB0
aGVpciB0aGlyZCB3aW4gaW4gYSByb3cuIEpvc2UgTWFybW9sZWpvcyBhbmQgTmVmdGFsaSBTb3Rv
IG5vdGNoZWQgYmFjay10by1iYWNrIGhpdHMgdG8gcnVpbiB0aGUgbm8taGl0dGVyLiBUaGV5IHdl
cmUgdGhlIG9ubHkgaGl0cyB0aGUgcmlnaHQtaGFuZGVyIGFsbG93ZWQgaW4gc2V2ZW4gaW5uaW5n
cyBvZiB0d28td2FsaywgZml2ZS1zdHJpa2VvdXQgYmFsbC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EdWNrYmls
bHM6IDwvc3Ryb25nPlRoZSBiaWcgYm9wcGVycyBjYW1lIHRocm91Z2ggZm9yIHRoZSBSdWJiZXJE
dWNrcy4gWXUgQ2hhbmcgaGl0IGhpcyB0ZWFtLWxlYWRpbmcgMTJ0aCBob21lIHJ1biBhbmQgRXJp
YyBIYWFzZSB3ZW50IGRlZXAgZm9yIHRoZSAxMHRoIHRpbWUuIEhhYXNlIGlzIHRpZWQgZm9yIHNl
Y29uZCBvbiB0aGUgRHVja3Mgd2l0aCBCb2JieSBCcmFkbGV5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlVwIG5l
eHQ6IDwvc3Ryb25nPlRoZSBzZWNvbmQgZ2FtZSBvZiBhIHRocmVlLWdhbWUgc2VyaWVzIGFnYWlu
c3QgdGhlIEhhcnJpc2J1cmcgU2VuYXRvcnMgaXMgV2VkbmVzZGF5IGF0IDc6MDUgcC5tLiBhdCBD
YW5hbCBQYXJrLiBSdWJiZXJEdWNrcyByaWdodC1oYW5kZXIgTmljayBQYXNxdWFsZSAoMy01LCA1
LjExKSBhbmQgU2VuYXRvcnMgcmlnaHQtaGFuZGVyIFRheWxvciBIaWxsZXIgKDItMSwgNS45Mykg
YXJlIHRoZSBzY2hlZHVsZWQgcGl0Y2hlcnMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsgPHN0cm9uZz5CcmFkIEJv
dXJuaXZhbDwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.