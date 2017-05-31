RubberDucks 4, Curve 2: Matt Esparza dazzles in Ducks debut

PHA+UnViYmVyRHVja3MgNCwgJiM4MjMyO0N1cnZlIDI8L3A+PHA+TWF0dCBFc3BhcnphIGRhenps
ZWQgaW4gaGlzIFJ1YmJlckR1Y2tzIGRlYnV0LCB0b3NzaW5nIGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggZWlnaHQg
aW5uaW5ncyBXZWRuZXNkYXkgaW4gQWx0b29uYSwgUGEuLCB0byBlYXJuIGhpcyBmaXJzdCByb2Fk
IHZpY3RvcnkgYW5kIGhlbHAgdGhlIER1Y2tzIHNuYXAgYSBmb3VyLWdhbWUgbG9zaW5nIHN0cmVh
ay48L3A+PHA+RXNwYXJ6YSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2V0dGxlIGluIGltbWVkaWF0ZWx5LCBob3dl
dmVyLiBIZSBoaXQgdGhlIHNlY29uZCBiYXR0ZXIgb2YgdGhlIGdhbWUgYmVmb3JlIGFsbG93aW5n
IGEgZG91YmxlIGFuZCBhIHNpbmdsZSB0byB0cmFpbCAxLTAuPC9wPjxwPkFmdGVyIGVzY2FwaW5n
IHRoZSBmaXJzdCBpbm5pbmcsIEVzcGFyemEgd2FzIG5lYXJseSBwZXJmZWN0IHRoZSBuZXh0IHNl
dmVuLCBhbGxvd2luZyBqdXN0IG9uZSBiYXNlcnVubmVyIGFuZCBzdHJpa2luZyBvdXQgMTAuIEhl
IGdhdmUgdXAgdGhyZWUgaGl0cyBhbmQgd2Fsa2VkIG5vbmUuPC9wPjxwPlRoZSBEdWNrcyAoMjMt
MjUpIHdlcmUgc3RhZ25hbnQgYXQgdGhlIHBsYXRlIHVudGlsIHRoZSBmaWZ0aCBpbm5pbmcgd2hl
biBZdS1DaGVuZyBDaGFuZyBhbmQgSm9lIFNldmVyIGVhY2ggZHJpbGxlZCB0cmlwbGVzIGZvciBh
IDItMSBsZWFkLjwvcD48cD5DaGFuZyBjYW1lIHRocm91Z2ggYWdhaW4gaW4gdGhlIHNpeHRoLCBk
b3VibGluZyBpbiBGcmFuY2lzY28gTWVqaWEgYW5kIERvcnNzeXMgUGF1bGlubyBmb3IgaW5zdXJh
bmNlIHJ1bnMgYW5kIGEgNC0yIGxlYWQuPC9wPjxwPk1pdGNoIEJyb3duIHJlbGlldmVkIEVzcGFy
emEgaW4gdGhlIG5pbnRoIGFuZCBuYWlsZWQgZG93biBoaXMgdGhpcmQgc2F2ZSBvZiB0aGUgeWVh
ci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.