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Minor League report

RubberDucks 4, Curve 3: Joe Sever’s two-run single in ninth lifts Ducks

Beacon Journal staff report

Published: May 22, 2017 - 09:54 PM

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