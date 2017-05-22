RubberDucks 4, Curve 3: Joe Sever’s two-run single in ninth lifts Ducks

PHA+UnViYmVyRHVja3MgNCwmIzgyMzI7Q3VydmUgMzwvcD48cD5Kb2UgU2V2ZXImIzgyMTc7cyB0
d28tcnVuIHNpbmdsZSBpbiB0aGUgbmludGggaW5uaW5nIGxpZnRlZCB0aGUgUnViYmVyRHVja3Mg
b3ZlciB0aGUgQ3VydmUgaW4gQWx0b29uYSwgUGEuLCBpbiBhbiBFYXN0ZXJuIExlYWd1ZSBnYW1l
IE1vbmRheSBuaWdodC48L3A+PHA+U2V2ZXImIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgc2luZ2xlIG9mIHRoZSBn
YW1lIHNjb3JlZCBCb2JieSBCcmFkbGV5IGFuZCBEb3Jzc3lzIFBhdWxpbm8gdG8gZ2l2ZSB0aGUg
RHVja3MgKDE4LTIxKSBhIDQtMiBsZWFkLjwvcD48cD5SZWxpZXZlciBOZWlsIEhvbGxhbmQgYWxs
b3dlZCBhIHJ1biBpbiB0aGUgYm90dG9tIG9mIHRoZSBpbm5pbmcgb24gYSBzb2xvIGhvbWUgcnVu
IGJ5IFd5YXR0IE1hdGhpc2VuLCBidXQgZ290IEtldmluIE5ld21hbiB0byBoaXQgaW50byBhIGZv
cmNlb3V0IHdpdGggYSBydW5uZXIgb24gZmlyc3QgdG8gZW5kIHRoZSBnYW1lIGZvciBoaXMgc2Vj
b25kIHNhdmUgb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+RGF2aWQgU3BlZXIgKDEtMSkgZWFybmVkIHRo
ZSB2aWN0b3J5IGZvciB0aGUgRHVja3Mgd2l0aCAxJiM4NTMyOyBpbm5pbmdzIG9mIHNjb3JlbGVz
cywgb25lLWhpdCByZWxpZWYgYWZ0ZXIgdGFraW5nIG92ZXIgZm9yIHN0YXJ0ZXIgTHVpcyBMdWdv
LiA8L3A+PHA+THVpcyBIZXJlZGlhICgxLTIpIHRvb2sgdGhlIGxvc3MgZm9yIHRoZSBDdXJ2ZSAo
MjQtMTcpLjwvcD48cD5EdWNrcyBzaG9ydHN0b3AgWXUtQ2hlbmcgQ2hhbmcgaGl0IHR3byBkb3Vi
bGVzICYjODIxMjsgaGlzIHNpeHRoIGFuZCBzZXZlbnRoIG9mIHRoZSBzZWFzb24gJiM4MjEyOyB0
byByYWlzZSBoaXMgYmF0dGluZyBhdmVyYWdlIHRvIC4yODAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.