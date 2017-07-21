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RubberDucks 4, Flying Squirrels 2

Published: July 21, 2017 - 10:03 PM

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Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’

Racing enthusiasts will gather in Akron for a car show Sunday that will be a celebration of local drag-racing pioneer Arlen Vanke, who died in June. His 81st birthday would have been Saturday.

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