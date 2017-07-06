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Minor League report

RubberDucks 4, Senators 1: Luigi Rodriguez hits game-winning three-run homer in 10th inning

Beacon Journal staff report

Published: July 6, 2017 - 10:46 PM
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