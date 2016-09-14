RubberDucks 4, Thunder 2: Ducks top Thunder in Game 2 of Eastern League Championship Series, now one win from title

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIGFyZSBvbmUgd2luIGF3YXkgZnJvbSBnb2luZyBiYWNrIHRvIHRo
ZSBmdXR1cmUuPC9wPjxwPlNob3VsZCB0aGV5IHdpbiBhZ2FpbiBpbiB0aGUgRWFzdGVybiBMZWFn
dWUgQ2hhbXBpb25zaGlwIFNlcmllcywgdGhleSB3aWxsIGFkZCB0aGVpciBmaWZ0aCByaW5nIGlu
IHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24uIElmIGl0IGhhcHBlbnMsIGl0IHdpbGwg
YmUgYXMgYSByZXN1bHQgb2YgYmVhdGluZyB0aGUgVHJlbnRvbiBUaHVuZGVyLCBqdXN0IGxpa2Ug
dGhleSBkaWQgdGhlIGxhc3QgdGltZSBpbiAyMDEyLjwvcD48cD5UaGUgRHVja3MgYXJlIGFmZm9y
ZGVkIHRoYXQgbHV4dXJ5IGJlY2F1c2UgdGhleSB0b29rIGNhcmUgb2YgYnVzaW5lc3MgYXQgaG9t
ZSwgZ3JhYmJpbmcgdHdvIGdhbWVzIGF0IENhbmFsIFBhcmssIGluY2x1ZGluZyBhIDQtMiB3aW4g
b3ZlciBUcmVudG9uIG9uIFdlZG5lc2RheSBpbiBHYW1lIDIuPC9wPjxwPkl0IGNvdWxkIGFsbCBl
bmQgd2l0aCBhIHRpdGxlIEZyaWRheSB3aGVuIFJ1YmJlckR1Y2tzIHJpZ2h0LWhhbmRlciBOaWNr
IFBhc3F1YWxlICg0LTcsIDQuMjIpIGZhY2VzIGxlZnR5IEp1c3R1cyBTaGVmZmllbGQgKDAtMCwg
MC4wMCksIHdobyB3YXMgcGFydCBvZiB0aGUgdHJhZGUgdGhhdCBicm91Z2h0IEFuZHJldyBNaWxs
ZXIgdG8gdGhlIEluZGlhbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVzZSB3ZXJlIHJlYWxseSBiaWcsJiM4
MjIxOyBEdWNrcyBtYW5hZ2VyIERhdmlkIFdhbGxhY2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7
cmUgYSByZWFsbHkgZ29vZCB0ZWFtLiBCeSBubyBtZWFucyBpcyB0aGlzIHNlcmllcyBvdmVyLiBP
YnZpb3VzbHksIEkgbG92ZSB3aGVyZSB3ZSYjODIxNztyZSBhdCwgYnV0IEkgdGhvdWdodCBpdCB3
YXMgY3J1Y2lhbCB0aGF0IHdlIGdvdCBib3RoIG9mIHRoZXNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgy
MTc7bGwgZ28gaW4gZm9yIGEgdG91Z2ggdGhyZWUgJiM4MjEyOyBob3BlZnVsbHkganVzdCBvbmUg
JiM4MjEyOyBbb24gdGhlIHJvYWRdLCBidXQgd2UmIzgyMTc7bGwgYmUgcmVhZHkuIEkgY291bGRu
JiM4MjE3O3QgYmUgaGFwcGllci4gSSYjODIxNzttIHJlYWwgcHJvdWQgb2YgdGhvc2UgZ3V5cyBh
bmQgaG93IHRoZXkgYmF0dGxlZCBhbmQgcGxheWVkIGEgY29tcGxldGUgZ2FtZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlVubGlrZSBHYW1lIDEsIHRoZXJlIHdhcyBubyBncmFuZCBzbGFtIHRvIGhpZ2hsaWdodCBh
IHdpbi4gSW5zdGVhZCwgR2FtZSAyIGNhbWUgZG93biB0byBwaXRjaGluZywgd2hpY2ggd2FzIGEg
aHVnZSBhZHZhbnRhZ2UgY29uc2lkZXJpbmcgdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIHNwb3J0ZWQgdGhlIGhv
dHRlc3QgYXJtIGluIHRoZSBsZWFndWUuPC9wPjxwPkxlZnQtaGFuZGVyIFJvYiBLYW1pbnNreSBj
bG9zZWQgb3V0IHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBieSBnb2luZyA2LTAgd2l0aCBhIDEuODcgRVJB
LjwvcD48cD5IZSBwaWNrZWQgdXAgd2hlcmUgaGUgbGVmdCBvZmYgYWdhaW5zdCBUcmVudG9uLjwv
cD48cD5LYW1pbnNreSwgd2hvIHNhaWQgaGUgaGFkIGhpcyBiZXN0IGN1cnZlYmFsbCBvZiB0aGUg
c2Vhc29uLCBkaWQgZ2l2ZSB1cCBzZXZlbiBoaXRzIGFuZCB0d28gcnVucyBvdmVyIDYmIzg1MzI7
IGlubmluZ3MsIGJ1dCBnYXZlIHRoZSBEdWNrcyBhbm90aGVyIHdpbiBieSBsb2dnaW5nIGEgc2Vh
c29uLWhpZ2ggaW4gc3RyaWtlb3V0cyB3aXRoIGVpZ2h0LiBIZSB3YWxrZWQgb2ZmIHRvIGEgc3Rh
bmRpbmcgb3ZhdGlvbiB3aGVuIFdhbGxhY2UgcHVsbGVkIGhpbSB3aXRoIHJ1bm5lcnMgb24gc2Vj
b25kIGFuZCB0aGlyZC48L3A+PHA+Q2FtZXJvbiBIaWxsIGNhbWUgb24gaW4gcmVsaWVmIGFuZCBz
dHJ1Y2sgb3V0IER1c3RpbiBGb3dsZXIgdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoZSBsZWFkIHN0dWNrLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7Um9iIHdhcyBvdXRzdGFuZGluZywmIzgyMjE7IFdhbGxhY2Ugc2FpZC4gJiM4MjIw
O1dlIGZlbHQgZ29vZCBnb2luZyBpbnRvIHRoaXMgb25lIHdpdGggaGltIG9uIHRoZSBtb3VuZCBh
bmQgaGUganVzdCBrZXB0IGl0IG1vdmluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGtlcHQgdXMgb2ZmIHRo
ZSBmaWVsZC4gV2Ugd2VyZSBhYmxlIHRvIHB1dCB1cCBhIGNvdXBsZSB0aHJlYXRzIGFuZCBjYW1l
IHRocm91Z2ggd2l0aCBhIGNvdXBsZSBiaWcgaGl0cywgYW5kIHRoYXQgaGFzIGEgbG90IHRvIGRv
IHdpdGggdGhlIHN0YXJ0aW5nIHBpdGNoZXIgZ29pbmcgaW4gdGhlcmUgYW5kIGdpdmluZyB1cyB0
aHJlZS11cCwgdGhyZWUtZG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxvdWlzIEhlYWQsIHdobyBoYXNuJiM4
MjE3O3QgZ2l2ZW4gdXAgYSBydW4gc2luY2UgSnVseSAyNywgY2FtZSBvbiBpbiB0aGUgbmludGgg
dG8gcGljayB1cCB0aGUgc2F2ZS4gSGUgYWxsb3dlZCBhIGhpdCBhbmQgYSB3YWxrIGFuZCBzdHJ1
Y2sgb3V0IHR3bywgZW5kaW5nIGl0IG9uIGEgcHVuY2hvdXQgb2YgQWxsLVN0YXIgVHlsZXIgV2Fk
ZS48L3A+PHA+VGhpbmdzIG5vdyB0cmFuc2ZlciB0byBBcm0gJmFtcDsgSGFtbWVyIFBhcmssIHdo
ZXJlIHRoZSBEdWNrcyBhcmUgaG9waW5nIGZvciB0aGF0IHN0b3J5Ym9vayBlbmRpbmcuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtXaGVuZXZlciB5b3UmIzgyMTc7cmUgYXQgaG9tZSwgeW91IHdhbnQgdG8gdGFrZSB0
aGVtIGFsbCwmIzgyMjE7IEthbWluc2t5IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB0b29rIHRoZW0gYWxsLiBU
aGluZ3MgYXJlIGxvb2tpbmcgZ29vZCByaWdodCBub3cuIFdlIG5lZWQgb25lIG1vcmUuIEhvcGVm
dWxseSwgd2UgY2FuIGZpbmlzaCBpbiB0aHJlZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vdGVzPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsmIzgyMDE7SW5kaWFucyBjYXRjaGVyIFlhbiBHb21lcyBnb3QgYSBuaWdodCBvZmYgYmVo
aW5kIHRoZSBwbGF0ZSBhbmQgd2FzIHVzZWQgYXMgYSBkZXNpZ25hdGVkIGhpdHRlci4gSGUgd2Vu
dCAxLWZvci0yIHdpdGggYSBydW4uIEhlIGlzIGVsaWdpYmxlIHRvIGNvbWUgb2ZmIHRoZSBkaXNh
YmxlZCBsaXN0IEZyaWRheS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtHb21lcyB3YXMgaGl0IGJ5IGEg
cGl0Y2ggb24gdGhlIGZvcmVhcm0gaW4gdGhlIGZpZnRoIGlubmluZyBhbmQgd2FzIGJlaW5nIGV2
YWx1YXRlZCBmb3IgcHJlY2F1dGlvbmFyeSByZWFzb25zIGFmdGVyIHRoZSBnYW1lLjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO0ouUC4gRmV5ZXJlaXNlbiwgd2hvIHdhcyBhbHNvIHBhcnQgb2YgdGhlIE1p
bGxlciB0cmFkZSwgZmFjZWQgaGlzIGZvcm1lciB0ZWFtLiBUaGUgcmlnaHQtaGFuZGVyIHdhbGtl
ZCB0aHJlZSBhbmQgc3RydWNrIG91dCB0aHJlZSBpbiAxJiM4NTMxOyBpbm5pbmdzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.