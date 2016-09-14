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Eastern League Championship | Game 2: RubberDucks 4, Thunder 2

RubberDucks 4, Thunder 2: Ducks top Thunder in Game 2 of Eastern League Championship Series, now one win from title

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: September 14, 2016 - 10:33 PM | Updated: September 15, 2016 - 03:22 PM
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Akron RubberDucks' Rob Kaminsky rocks back as he gets set to deliver a pitch against the Trenton Thunder in the sixth inning during Game 2 of the Eastern League Championship series Wednesday at Canal Park in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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