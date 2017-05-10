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RubberDucks 4, Thunder 2: Nick Pasquale silences Thunder

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 10, 2017 - 05:08 PM

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