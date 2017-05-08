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RubberDucks 4, Thunder 3

RubberDucks 4, Thunder 3: Bobby Bradley’s two-run homer in eighth lifts Ducks to victory

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 8, 2017 - 10:18 PM | Updated: May 9, 2017 - 03:22 PM
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Trenton Thunder's Billy McKinney slides in safely with a fourth inning triple ahead of the tag by Akron RubberDucks third baseman Mark Mathias on Monday in Akron at Canal Park. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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