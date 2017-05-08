All CATEGORIES
☰ Menu

RubberDucks 4, Thunder 3

RubberDucks 4, Thunder 3: Bobby Bradley’s two-run homer in eighth lifts Ducks to victory

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 8, 2017 - 10:18 PM | Updated: May 9, 2017 - 03:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Trenton Thunder's Billy McKinney slides in safely with a fourth inning triple ahead of the tag by Akron RubberDucks third baseman Mark Mathias on Monday in Akron at Canal Park. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

marla11_07 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Marla Ridenour: Already anticipated Cavs-Warriors Finals rematch would be another boon for NBA

INDEPENDENCE: The inevitability of Cavs-Warriors 3.0 lurks beneath the surface, largely unspoken by those on the inside.

marla10cut_01
Marla Ridenour: Despite consecutive sweeps, Cavaliers believe their best is yet to come
d1soft_02
High school softball / Wadsworth 5, Stow 2: Five-run fourth inning propels Grizzlies to Division I sectional final win - 9:04 PM
Browns quick hits: Sashi Brown explains dislike of ‘Hard Knocks,’ discusses DeShone Kizer, other QBs and Super Bowl dreams
Browns exec Sashi Brown defends No. 1 pick Myles Garrett for comments that Steelers noted
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next