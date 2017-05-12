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Minor-League report

RubberDucks 5, Rumble Ponies 1: Julian Merryweather pitches six solid innings in victory

Beacon Journal staff report

Published: May 12, 2017 - 10:13 PM

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