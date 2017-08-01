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RubberDucks 5, Yard Goats 2

RubberDucks 5, Yard Goats 2: Indians second baseman Jason Kipnis feels good despite hitless game

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: August 1, 2017 - 10:35 PM
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Akron's Greg Allen (4) celebrates with teammate Bobby Bradley after scoring on Francisco Mejia's hit in the bottom of the third inning of Tuesday night's game at Canal Park in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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The bat isn’t back just yet, but Jason Kipnis is feeling all right.

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