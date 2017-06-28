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RubberDucks 6, Erie SeaWolves 5

Published: June 28, 2017 - 10:09 PM
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Akron RubberDucks left fielder Mike Papi rounds the bases after hitting a solo home run against the Erie SeaWolves in the first inning on Wednesday at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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