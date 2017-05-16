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RubberDucks, 6, Flying Squirrels 1

RubberDucks 6, Flying Squirrels 1: Juan De La Cruz, Nick Pasquale lead Ducks to victory

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 16, 2017 - 06:12 PM
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Akron RubberDucks Joe Sever (left) and Mark Mathias (right) greet Todd Hankins (center) at the plate after the trio scored on an RBI bases loaded double by Juan De La Cruz in the second inning against the Richmond Flying Squirrels Tuesday at Canal Park in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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