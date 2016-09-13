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EASTERN LEAGUE CHAMPIONSHIP/GAME 1: Ducks 6, Thunder 3

RubberDucks 6, Thunder 3: Grand slam by Eric Haase powers Ducks to win in Game 1 of Eastern League finals

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: September 13, 2016 - 10:30 PM | Updated: September 14, 2016 - 09:49 AM
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Akron RubberDucks' Eric Haase (left) celebrates with teammates Nellie Rodriguez, Yan Gomes and Mike Papi after driving them home on a grand slam home run against the Trenton Thunder in the fifth inning of game one of the Eastern League Championship Series on Tuesday at Canal Park in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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