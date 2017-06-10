RubberDucks 7, Fisher Cats 5: Bobby Bradley blasts two home runs, including grand slam, to power Ducks

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Minor League report

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Beacon Journal staff report

Published: June 10, 2017 - 10:40 PM

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Spring is the time for optimism in the NFL, so even after a 1-15 season, there was nothing surprising about Browns owner Jimmy Haslam saying last month he’s “highly confident” his team will begin to turn around and perform at the level it should this year.

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