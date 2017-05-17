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RubberDucks 7, Flying Squirrels 5

RubberDucks 7, Flying Squirrels 5: Near-record crowd watches Ducks tame Squirrels

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 17, 2017 - 03:44 PM
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Akron RubberDucks left fielder Dorssys Paulino high-fives his teammates after bringing in a run against the Richmond Flying Squirrels in the seventh inning on Wednesday at Canal Park in Akron. The RubberDucks defeated the Richmond Flying Squirrels 7-5. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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