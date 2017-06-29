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RubberDucks 7, SeaWolves 6

RubberDucks 7, SeaWolves 6: Ducks build 7-run lead, hang on to move into first-place tie

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: June 29, 2017 - 08:18 PM
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