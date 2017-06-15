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Minor-league report

RubberDucks catcher Eric Haase making the most of his at-bats

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 15, 2017 - 08:43 PM
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Akron RubberDucks designated hitter Eric Haase questions a called third strike by home plate umpire Ben Levin in the second inning Wednesday at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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