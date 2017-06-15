All CATEGORIES
☰ Menu

Minor-league report

RubberDucks catcher Eric Haase making the most of his at-bats

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 15, 2017 - 08:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron RubberDucks designated hitter Eric Haase questions a called third strike by home plate umpire Ben Levin in the second inning Wednesday at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Indians notebook: Edwin Encarnacion finding ‘ferocious’ self; Francisco Lindor mired in slump - 11:02 PM

CLEVELAND: Indians slugger Edwin Encarnacion has a fairly consistent career trend in which he starts slow and by the time the calendar turns to June, he finds his top form as one of the more lethal hitters in baseball.

bsider16cut
Browns mum about Myles Garrett’s foot injury that forced No. 1 pick to sit out final practice of mandatory minicamp - 11:00 PM
Browns notebook: D-line coach says Caleb Brantley fluctuates from looking like first-round talent to someone unworthy of playing - 11:00 PM
ducks16cut_02
RubberDucks catcher Eric Haase making the most of his at-bats - 11:02 PM
Interleague issues - 11:02 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next