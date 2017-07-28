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Minor League report

RubberDucks doubleheader with Bowie Baysox rained out

Staff report

Published: July 28, 2017 - 09:14 PM

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