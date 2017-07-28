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Minor League report

RubberDucks doubleheader with Bowie Baysox rained out

Staff report

Published: July 28, 2017 - 09:14 PM

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White Sox 3, Indians 1: White Sox snap Indians’ 9-game win streak on Matt Davidson’s walk-off homer

CHICAGO: After the Chicago White Sox continued their tear-down on Sunday, two players they hope will be part of the eventual rebuild led them to a much-needed win.

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