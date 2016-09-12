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Eastern League championship: RubberDucks vs. Thunder

RubberDucks following lead of manager Dave Wallace and enjoying postseason ride to Eastern League Finals

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: September 12, 2016 - 02:53 PM | Updated: September 13, 2016 - 05:18 PM
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In this photo taken in July, manager of the Akron RubberDucks Dave Wallace grins as he surveys the action on the field in the third inning of the game against the Erie SeaWolves at Canal Park. (JEFF LANGE/Special to the Beacon Journal)

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