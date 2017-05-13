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RubberDucks at Rumble Ponies

RubberDucks game suspended in third inning with Ducks leading Rumble Ponies 6-3

Beacon Journal staff report

Published: May 13, 2017 - 10:15 PM

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