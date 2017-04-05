RubberDucks Homestand Happenings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT4=
PHA+VGh1cnNkYXk6IFJ1YmJlckR1Y2tzJiM4MjMyO3ZzLiBCYXlzb3gsIDY6MzUgcC5tLjwvcD48
cD5PcGVuaW5nIE5pZ2h0ICYjODIzMjtNYWduZXQgU2NoZWR1bGUgR2l2ZWF3YXkgKEZpcnN0IDUs
MDAwIGZhbnMpPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcCBGaXJld29ya3M8L3A+PHA+VGhpcnN0eSBUaHVy
c2RheSBzcG9uc29yZWQgYnkgRVNQTiBDbGV2ZWxhbmQ8L3A+PHA+RnJpZGF5OiBSdWJiZXJEdWNr
cyYjODIzMjt2cy4gQmF5c294LCA2OjM1IHAubS48L3A+PHA+TG9vayEgTXkgSG90IERvZyBpcyBH
cmVlbiEgJDEsMDAwIGNhc2ggZ2l2ZWF3YXk8L3A+PHA+SGFsbCBhbmQgT2F0ZXMgRmlyZXdvcmtz
PC9wPjxwPkZpcmV3b3JrcyBGcmlkYXkgc3BvbnNvcmVkIGJ5IDk4LjEgV0tERC9CZWFjb24gSm91
cm5hbDwvcD48cD5TYXR1cmRheTogUnViYmVyRHVja3MmIzgyMzI7dnMuIEJheXNveCwgMjowNSBw
Lm0uPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcCBXaW50ZXIgQmVhbmllIEhhdCBHaXZlYXdheSBzcG9uc29y
ZWQgYnkgUGFyayBBdXRvIEdyb3VwIChGaXJzdCAxLDAwMCBmYW5zKTwvcD48cD5HaXZlYXdheSBT
YXR1cmRheSBzcG9uc29yZWQgYnkgTm9ydGhlcm4gT2hpbyBIb25kYSBEZWFsZXJzL1dPTkUgKDk3
LjUtRk0pPC9wPjxwPlN1bmRheTogUnViYmVyRHVja3MmIzgyMzI7dnMuIEJheXNveCwgMjowNSBw
Lm0uPC9wPjxwPlBvd2VyIFJhbmdlcnM8L3A+PHA+RmFtaWx5IEZVTmRheSBzcG9uc29yZWQgYnkg
QWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbC9LSURKQU0hIFJhZGlvLCBwb3dlcmVkIGJ5
IFRoZSBTdW1taXQ8L3A+PHA+TW9uZGF5OiBSdWJiZXJEdWNrcyYjODIzMjt2cy4gVGh1bmRlciwg
NjozNSBwLm0uPC9wPjxwPjIwdGggQW5uaXZlcnNhcnkgQ2VsZWJyYXRpb248L3A+PHA+U3VtbWl0
IENvdW50eSBSZWFkaW5nIE5pZ2h0PC9wPjxwPlR1ZXNkYXk6IFJ1YmJlckR1Y2tzJiM4MjMyO3Zz
LiBUaHVuZGVyLCA2OjM1IHAubS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSB0aGUgS2luZyBvZiB0
aGUgV29ybGQhJiM4MjIxOyBDdWx0IE1vdmllIENsYXNzaWNzIGZlYXR1cmluZyA8ZW0+VGl0YW5p
YzwvZW0+PC9wPjxwPlR3byBmb3IgVHVlc2RheSB0aWNrZXRzIHNwb25zb3JlZCBieSBBY21lIEZy
ZXNoIE1hcmtldC9XQUtSICgxNTkwLUFNKTwvcD48cD5XZWRuZXNkYXk6IFJ1YmJlckR1Y2tzJiM4
MjMyO3ZzLiBUaHVuZGVyLCA2OjM1IHAubS48L3A+PHA+QklOR08hPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3Vu
dHkgUmVhZGluZyBOaWdodDwvcD48cD5XZWxsbmVzcyBXZWRuZXNkYXkgc3BvbnNvcmVkIGJ5IFN1
bW1hIEhlYWx0aC9XSExPICg2NDAtQU0pPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.