RubberDucks Homestand  Happenings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGh1cnNkYXk6IFJ1YmJlckR1Y2tzJiM4MjMyO3ZzLiBGbHlpbmcgU3F1aXJyZWxzLCA3OjA1
IHAubS48L3A+PHA+SXJpc2ggSGVyaXRhZ2UgTmlnaHQ8L3A+PHA+R2VvcmdlIE1pY2hhZWwgVHJp
YnV0ZSBGaXJld29ya3Mgc3BvbnNvcmVkIGJ5IENBTkFQSSBISVYgUHJldmVudGlvbiBTZXJ2aWNl
czwvcD48cD5UaGlyc3R5IFRodXJzZGF5IHNwb25zb3JlZCBieSBZdWVuZ2xpbmcgYW5kIEVTUE4g
Q2xldmVsYW5kPC9wPjxwPkZyaWRheTogUnViYmVyRHVja3MmIzgyMzI7dnMuIEZseWluZyBTcXVp
cnJlbHMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD48cD5Vc2VkIENhciBHaXZlYXdheTwvcD48cD5BQy9EQyBGaXJl
d29ya3Mgc3BvbnNvcmVkIGJ5IE1lZGljYWwgTXV0dWFsIG9mIE9oaW88L3A+PHA+RmlyZXdvcmtz
IEZyaWRheSBzcG9uc29yZWQgYnkgV0tERCAoOTguMS1GTSkgYW5kIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5h
bDwvcD48cD5TYXR1cmRheTogUnViYmVyRHVja3MmIzgyMzI7dnMuIEZseWluZyBTcXVpcnJlbHMs
IDc6MDUgcC5tLjwvcD48cD5FdmVyeSAkOCB0aWNrZXQgcHVyY2hhc2VkIHJhaXNlcyAkNCBmb3Ig
dGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgU3BvcnRzIEhhbGwgb2YgRmFtZTwvcD48cD48ZW0+U2NydWJzPC9l
bT4gTmlnaHQ8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBUb2RkJiM4MjIxOyBCb2JibGUgSGlnaCBGaXZlIEdp
dmVhd2F5IChmaXJzdCAxLDAwMCBmYW5zKSBzcG9uc29yZWQgYnkgU3VtbWEgSGVhbHRoPC9wPjxw
PkFjdG9yIFJvYmVydCBNYXNjaGlvIGFwcGVhcmFuY2U8L3A+PHA+Um9ja2luJiM4MjE3OyBGb3Jl
IHRoZSBLaWRzISBGaXJld29ya3Mgc3BvbnNvcmVkIGJ5IFN1bW1hIEhlYWx0aDwvcD48cD5HaXZl
YXdheSBTYXR1cmRheSBzcG9uc29yZWQgYnkgTm9ydGhlcm4gT2hpbyBIb25kYSBEZWFsZXJzIGFu
ZCBXT05FICg5Ny41LUZNKTwvcD48cD5TdW5kYXk6IFJ1YmJlckR1Y2tzJiM4MjMyO3ZzLiBGbHlp
bmcgU3F1aXJyZWxzLCAyOjA1IHAubS48L3A+PHA+QW5udWFsIFJ1YmJlckR1Y2tzIENvbWljb248
L3A+PHA+RmFtaWx5IEZVTmRheSBzcG9uc29yZWQgYnkgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBI
b3NwaXRhbCBhbmQgS0lESkFNISBSYWRpbyAmIzgyMTI7IHBvd2VyZWQgYnkgVGhlIFN1bW1pdDwv
cD48cD5LaWRzIFJ1biB0aGUgQmFzZXMgc3BvbnNvcmVkIGJ5IFNhZmVsaXRlIEF1dG8gR2xhc3M8
L3A+PHA+TW9uZGF5OiBSdWJiZXJEdWNrcyYjODIzMjt2cy4gUnVtYmxlIFBvbmllcywgNzowNSBw
Lm0uPC9wPjxwPkNoYXJpdHkgQmVnaW5zIGF0IEhvbWU8L3A+PHA+RHJhZ29uIERyZWFtIFRlYW08
L3A+PHA+VHVlc2RheTogUnViYmVyRHVja3MmIzgyMzI7dnMuIFJ1bWJsZSBQb25pZXMsIDc6MDUg
cC5tLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgTm90IFdvcnRoeSEmIzgyMjE7IEN1bHQgTW92
aWUgQ2xhc3NpY3MgZmVhdHVyaW5nIDxlbT5XYXluZSYjODIxNztzIFdvcmxkPC9lbT48L3A+PHA+
VHdvIGZvciBUdWVzZGF5IHRpY2tldHMgc3BvbnNvcmVkIGJ5IEFjbWUgRnJlc2ggTWFya2V0IGFu
ZCBXQUtSICgxNTkwLUFNKTwvcD48cD5XZWRuZXNkYXk6IFJ1YmJlckR1Y2tzJiM4MjMyO3ZzLiBS
dW1ibGUgUG9uaWVzLCAxMjowNSBwLm0uPC9wPjxwPkJpZyBTcGxhc2ggRGF5PC9wPjxwPldlbGxu
ZXNzIFdlZG5lc2RheSBzcG9uc29yZWQgYnkgU3VtbWEgSGVhbHRoIGFuZCBXSExPICg2NDAtQU0p
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.