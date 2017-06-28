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RubberDucks

RubberDucks left-hander Matt Whitehouse adjusting to life as a starting pitcher

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 28, 2017 - 06:38 PM
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Akron RubberDucks pitcher Matt Whitehouse throws against Erie SeaWolves first baseman Dominic Ficociello in the first inning on Wednesday at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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