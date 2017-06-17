All CATEGORIES
☰ Menu

RubberDucks

RubberDucks play-by-play announcer Dave Wilson and family to celebrate first Father’s Day since tragic death of oldest son

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 17, 2017 - 07:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron RubberDucks radio announcer Dave Wilson holds a photo of his son Grant who was killed by a drunk driver in a December car accident. Wilson was in his booth before the game against Portland on Friday, June 16, 2017 in Akron, Ohio, at Canal Park. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Versatile Browns rookie Jabrill Peppers has special teams coordinator Chris Tabor thinking about Josh Cribbs - 2:54 PM

When the Browns drafted strong safety Jabrill Peppers the night of April 27, special teams coordinator Chris Tabor reacted as if he had just hit the Mega Millions jackpot.

Cavaliers among teams contacted by Pacers as potential Paul George trade partner, reports say - 2:43 PM
vanke19cut
Drag racing pioneer “Akron Arlen” dies; rose to fame with Art and Walt Arfons and Otis “Otie” Smith
High school baseball: NEOBCA all-star games scheduled for Tuesday at Canal Park - 2:52 PM
tribe19cut_01
Indians 5, Twins 2: Edwin Encarnacion hits two home runs to power division-leading Indians
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next