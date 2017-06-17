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RubberDucks

RubberDucks play-by-play announcer Dave Wilson and family to celebrate first Father’s Day since tragic death of oldest son

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 17, 2017 - 07:39 PM
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Akron RubberDucks radio announcer Dave Wilson holds a photo of his son Grant who was killed by a drunk driver in a December car accident. Wilson was in his booth before the game against Portland on Friday, June 16, 2017 in Akron, Ohio, at Canal Park. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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