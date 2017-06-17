All CATEGORIES
☰ Menu

RubberDucks

RubberDucks play-by-play announcer Dave Wilson and family to celebrate first Father’s Day since tragic death of oldest son

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 17, 2017 - 07:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron RubberDucks radio announcer Dave Wilson holds a photo of his son Grant who was killed by a drunk driver in a December car accident. Wilson was in his booth before the game against Portland on Friday, June 16, 2017 in Akron, Ohio, at Canal Park. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

vanke19cut
Drag racing pioneer “Akron Arlen” dies; rose to fame with Art and Walt Arfons and Otis “Otie” Smith - 10:18 PM

Drag-racing pioneer Louis “Akron Arlen” Vanke died Thursday, almost a year to the day after he helped celebrate the installation of an Ohio Historical Marker memorializing Akron’s significant contributions to the sport.

sbriefs19cut_1
Sports news roundup — compiled June 18 - 10:34 PM
tribe19cut_01
Indians 5, Twins 2: Edwin Encarnacion hits two home runs to power division-leading Indians
ducks18
RubberDucks play-by-play announcer Dave Wilson and family to celebrate first Father’s Day since tragic death of oldest son
browns18_01
Browns say No. 1 pick Myles Garrett was diagnosed with lateral foot sprain, and is expected to be ready for training camp
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next