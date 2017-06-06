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RubberDucks postponed by rain, will play doubleheader Wednesday

Beacon Journal staff report

Published: June 6, 2017 - 08:21 PM

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