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RubberDucks report: After brief stint with Indians during pennant race last season, Perci Garner back in Double-A to work on control

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 28, 2017 - 09:16 AM
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Cleveland Indians pitcher Perci Garner watches the baseball during fielding drills at the Indians baseball spring training facility in Feb. 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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