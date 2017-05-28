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RubberDucks report: After brief stint with Indians during pennant race last season, Perci Garner back in Double-A to work on control

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 28, 2017 - 09:16 AM

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