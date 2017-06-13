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RubberDucks

RubberDucks report: Catcher Francisco Mejia takes hot hitting to new levels for Ducks

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 13, 2017 - 07:57 PM
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Akron RubberDucks catchers Eric Haase (left) and Francisco Mejia talks during practice at Canal Park on April 4, in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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