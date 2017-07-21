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RubberDucks report: Greg Allen rounding back into form in Akron following hamate injury

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 21, 2017 - 08:47 PM

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