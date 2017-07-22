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RubberDucks report

RubberDucks report: Jacob Lee follows plan to return to mound following Tommy John surgery last year

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 07:06 PM

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