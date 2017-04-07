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RubberDucks report: Pitcher D.J. Brown comfortable as starter or reliever

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: April 7, 2017 - 02:49 PM
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Pitcher D.J. Brown accepts his Akron RubberDucks championship ring from General Manager Jim Pfander before the home opener against the Bowie Baysox on Thursday at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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